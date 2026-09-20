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Ольга Понизова: пик славы, роль домохозяйки и затворничество после гибели сына

Ольга Понизова: пик славы, роль домохозяйки и затворничество после гибели сына

Ольга Понизова вошла в кино в конце 1980-х, а громче всего заявила о себе в 1995 году — Дмитрий Астрахан отдал ей главную роль в фильме «Всё будет хорошо».

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