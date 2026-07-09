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Александр Беглов поздравил Бориса Эйфмана с присуждением звания Героя Труда РФ

Александр Беглов поздравил Бориса Эйфмана с присуждением звания Героя Труда РФ

"Президентом России Вы удостоены высшей степени отличия за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность", – говорится в обращении Александра Беглова.

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