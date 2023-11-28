В Китае веками ходили задом наперед для физического и психического здоровья.Ходьба задом наперед улучшает работу мозга и сердечно-легочной системы, этим для улучшения физического и психического здоровья пользовались китайцы, сообщает CNN.
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