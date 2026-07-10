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Ямаль о детстве: «Отец торговал на улицах, чтобы принести еду. Мама работала и видела меня 10 минут перед сном. Мы с друзьями постоянно представляли, что станем миллионерами»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился воспоминаниями о детстве. – Многие навсегда запоминают жертвы, на которые пошли родители ради них.

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