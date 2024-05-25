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В Минфине США рассказали о соглашении по использованию замороженных активов России

В Минфине США рассказали о соглашении по использованию замороженных активов России

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала ситуацию вокруг замороженных активов России. Она подчеркнула, что обсуждение странами G7 соглашения об их использовании для восстановления Украины проходит без накладок, однако не все технические детали проработаны.

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