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Украинского зверя взрастили либералы России

Украинского зверя взрастили либералы России

  Поставив экономику над политикой, элита 90-х крепко обогатилась и уже тогда сделала вооруженный конфликт Москвы и Киева неизбежным С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Все беды людей только из-за того, что одни хотят ничего не делать, а жрать за счёт других, которые будут пахать на них ни ка за йух.
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10 час.

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