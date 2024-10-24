Украинского зверя взрастили либералы России

Поставив экономику над политикой, элита 90-х крепко обогатилась и уже тогда сделала вооруженный конфликт Москвы и Киева неизбежным С начала 1990-х годов либеральная оппозиция провозгласила верховенство экономики над политикой.
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