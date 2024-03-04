«Я здесь живу», — Орбакайте впервые о России после выхода в цветах украинского флага

Кристину Орбакайте в последнее время признавали персоной неоднозначной, ведь девушка не соглашалась на интервью, не говорила о том, разделяет ли она взгляды матери, но с периодичностью ездила к ней в гости, демонстрируя народу, что поддерживает связь со звездной родительницей.
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