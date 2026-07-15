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Орловский «Промцеолит» погасил долги перед ФНС и медиамагнатом Габреляновым

Орловский «Промцеолит» погасил долги перед ФНС и медиамагнатом Габреляновым

Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве крупного производителя гранул и порошков из природного цеолита ОАО «Промцеолит» и тем самым завершил конкурсное производство в отношении компании.

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