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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry высоко оценила масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, но есть вопросы...

Digital Foundry высоко оценила масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, но есть вопросы...

Digital Foundry высоко оценила масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, но есть вопросы к оптимизацииТехнические энтузиасты из Digital Foundry высоко оценили масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, однако отметили, что проекту не помешала бы дополнительная техническая доработка.

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