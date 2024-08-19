Digital Foundry высоко оценила масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, но есть вопросы к оптимизацииТехнические энтузиасты из Digital Foundry высоко оценили масштаб и эпичность Warhammer 40K: Space Marine 2, однако отметили, что проекту не помешала бы дополнительная техническая доработка.