В Костроме расширили собственное производство лекарств

КОСТРОМА, 6 декабря, ФедералПресс. Костромская область, являясь одним из немногих российских регионов, где сохранено собственное государственное аптечное предприятие, расширяет производство лекарственных средств.
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