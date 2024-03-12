Мировым ценам на бананы предрекли рост

Мировые цены на бананы могут вырасти в ближайшие годы из-за климатических изменений. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на эксперта Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
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