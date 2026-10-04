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Семак ответил, готов ли Аугусто выйти в основе против «Краснодара»: «По сегодняшнему матчу — нет»

Семак ответил, готов ли Аугусто выйти в основе против «Краснодара»: «По сегодняшнему матчу — нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак критически оценил текущую форму нападающего Филипе Аугусто в преддверии встречи с «Краснодаром».

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