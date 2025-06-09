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Московский комсомолец в Израиле

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Минздрав отзывает лицензии на средства для волос после скандала

Минздрав отзывает лицензии на средства для волос после скандала

Министерство здравоохранения Израиля экстренно аннулировало пять лицензий на популярные средства для выпрямления волос после того, как производитель Kashmir Laboratories официально заявил: они никогда не выпускали эти продукты .

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