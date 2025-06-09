Минздрав отзывает лицензии на средства для волос после скандала

Министерство здравоохранения Израиля экстренно аннулировало пять лицензий на популярные средства для выпрямления волос после того, как производитель Kashmir Laboratories официально заявил: они никогда не выпускали эти продукты .
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