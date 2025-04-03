Ничушкин набрал 31-е очко в сезоне НХЛ. У него передача, 4 броска и «плюс 1» за 23:27 против «Чикаго»

Нападающий «Колорадо» сделал передачу в матче против «Чикаго» (3:2 Б). Он провел на льду 23:27 (полезность «плюс 1»), получил 2 минуты штрафа, нанес 4 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок и применил 1 силовой прием.
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