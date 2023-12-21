Специалисты Управления провели мониторинг фитосанитарного состояния торговых центров Твери

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, в соответствии с планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Тверской области, с начала года проведено 37 мониторингов фитосанитарного состояния торговых центров города Твери.
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