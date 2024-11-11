Леброн Джеймс – самый возрастной игрок в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух матчах подряд

«Лейкерс» в воскресенье одержали шестую победу в сезоне, справившись с «Торонто» – 123:103. Форвард «озерников» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 19 очков (6 из 14 с игры), 10 подборов и 16 передач за 35 минут.
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