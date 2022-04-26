Происшествия

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В городе Тамбове для дошкольников нескольких детских садов проведено мероприятие «Зайка ДПСник в гостях у ребят»

В городе Тамбове для дошкольников нескольких детских садов проведено мероприятие «Зайка ДПСник в гостях у ребят»

Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме научили ребят прекрасно разбираться в дорожных знаках и сигналах светофора, правильно переходить проезжую часть дороги и быть вежливыми по отношению к другим участникам дорожного движения.

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