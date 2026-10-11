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Пятый канал

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Бывшим женам — миллионы, детям — копейки? Как звезды воюют за алименты после развода

Бывшим женам — миллионы, детям — копейки? Как звезды воюют за алименты после развода

Он — со своими болельщиками, она — на яхте на закате. Вопрос алиментов футболист Матвей Сафонов со своей бывшей женой решает уже несколько лет.

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