Дефицитом воды и электроэнергии в регионе озаботился уже прокурор Мангистау

Под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева прошло внеочередное заседание Координационного совета, где рассмотрены проблемные вопросы социально-экономического развития и обеспечения стабильности в регионе, передает inAktau.
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