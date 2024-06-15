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Дефицитом воды и электроэнергии в регионе озаботился уже прокурор Мангистау

Дефицитом воды и электроэнергии в регионе озаботился уже прокурор Мангистау

Под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева прошло внеочередное заседание Координационного совета, где рассмотрены проблемные вопросы социально-экономического развития и обеспечения стабильности в регионе, передает inAktau.

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