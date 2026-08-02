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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг поздравил с Днем железнодорожника: «Железные дороги помогают людям встречаться, путешествовать, работать и двигаться вперед»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил с Днем железнодорожника. Праздник ежегодно отмечается в России 2 августа.

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