Советы бабушки с лавровым листом. Универсальное средство для чистоты и устранения запахов

Удивительно, но лавровый лист — универсальное средство для защиты дерева от насекомых, для отпугивания моли, для удаления неприятных запахов в холодильнике и даже канализации! Узнайте все полезные советы о том, как использовать лавровый лист в быту.
Удивительно, но лавровый лист — универсальное средство для защиты дерева от насекомых, для отпугивания моли, для удаления неприятных запахов в холодильнике и даже канализации! Узнайте все полезные советы о том, как использовать лавровый лист в быту.
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