Новость о чупакабре в Новосибирской области прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

Не, ну ваще... Я ж сказала, изверги. Собака - друг человека, а он её палкой😢 Страшнее человека зверя нет☝️

Р

Роман

Интересно от какой болезни облысело? И прыгало на два метра, мы видели на Урале мелкими чёрное кенгуру небольшого роста, щас рассказываю кому нибудь, говорят че курили? А нам было по лет 10ть.