Вечерний Новосибирск

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Новость о чупакабре в Новосибирской области прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

Новость о чупакабре в Новосибирской области прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров

Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров дал пояснения о том, кем, по его мнению, является переполошившее жителей Иткуля животное.

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Комментарии
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ВФ
Валерий Фисенко
Не раскачивайте лодку! Сказал-собака,значит верьте
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13 час.
Z Muliphein
Не, ну ваще... Я ж сказала, изверги. Собака - друг человека, а он её палкой😢 Страшнее человека зверя нет☝️
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12 час.
Р
Роман
Интересно от какой болезни облысело? И прыгало на  два метра, мы видели на Урале мелкими чёрное кенгуру небольшого роста, щас рассказываю кому нибудь, говорят че курили? А нам было по лет 10ть.
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3 час.

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