Новость о чупакабре в Новосибирской области прокомментировал главный ветеринарный инспектор Равиль Жабаров
Главный ветеринарный инспектор Чулымского района Равиль Жабаров дал пояснения о том, кем, по его мнению, является переполошившее жителей Иткуля животное.
Комментарии
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Не раскачивайте лодку! Сказал-собака,значит верьте
Не, ну ваще... Я ж сказала, изверги. Собака - друг человека, а он её палкой😢 Страшнее человека зверя нет☝️
Интересно от какой болезни облысело? И прыгало на два метра, мы видели на Урале мелкими чёрное кенгуру небольшого роста, щас рассказываю кому нибудь, говорят че курили? А нам было по лет 10ть.
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