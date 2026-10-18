Дождливая погода меняет поведение автомобиля и требует от водителя более осторожной манеры вождения. Опасность связана не только с ухудшением обзора: мокрый асфальт снижает сцепление шин с дорогой, торможение становится менее эффективным, а глубокие лужи могут скрывать ямы и другие препятствия.