В Таиланде произошла жуткая трагедия — два местных жителя расправились с братом и сестрой из России. Мама погибших пытается добиться правды: действительно ли они случайно стали жертвами или же за ними следили и тщательно готовились к убийству.
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