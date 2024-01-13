Группировка войск «Юг» поразила живую силу и технику 1-й президентской бригады ВСУ

Подразделения Южной группировки войск отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли поражение трем бригадам, в том числе 1-й президентской бригаде ВСУ, сообщил 13 января начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
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