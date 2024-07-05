Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 473 подписчика

Легионеров выбивают на "аэродромах подскока": F-16 стал чёрной меткой?

Легионеров выбивают на "аэродромах подскока": F-16 стал чёрной меткой?

F-16 на Украине уже, скорее всего, есть. Самолеты завозят не в целом виде, а в разобранном. И потом собирают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Людмила
Платить за каждые сбитые самолёты противника, что бы не одна тварь не ушла от возмездия.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх