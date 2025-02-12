В Петербурге троллейбус «СИНАРА-6254» отправился в свой первый рейс

В начале тролейбусы будут работать на маршруте №14, после – на 12-м, который проходит по Благовещенскому мосту, набережной Крюкова канала, мимо Мариинского театра и Никольского Морского собора – там, где отсутствует контактная сеть.
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