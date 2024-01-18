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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Дом афганцев" в Барнауле откроют в 2025 году и там появится экспозиция об СВО

"Дом афганцев" в Барнауле откроют в 2025 году и там появится экспозиция об СВО

В следующем году жители России будут отмечать 80-летие Великой Победы Фото: Антон Федотов Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил до конца 2024 года завершить масштабные работы по реконструкции здания военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея на проспекте Комсомольском, 73б.

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