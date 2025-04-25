Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим.
Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим
Комментарии
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Зоя
смешно, ты уже свое сказл...,а Россия без таких обходилась и дальше обойдется..... в Каинах, она не нуждается.....
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12 час.
Владимир Алтайцев
Закрутился сволочь антироссийский Боится гнида, что не дадут ему ездить по стране , сшибая бабло.
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12 час.
Татьяна
Как хвост прижали, так сразу стал патриотом. Веры этому флюгеру нет, он предаст в любой момент.
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6 час.
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