Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим.

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Комментарии
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Зоя
смешно,  ты уже свое сказл...,а Россия без таких обходилась и дальше обойдется..... в Каинах, она не нуждается.....
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12 час.
Владимир Алтайцев
Закрутился  сволочь антироссийский Боится  гнида, что  не  дадут ему ездить по стране , сшибая  бабло.
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12 час.
Татьяна
Как хвост прижали, так сразу стал патриотом. Веры этому флюгеру нет, он предаст в любой момент.
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6 час.
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