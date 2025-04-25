Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Зоя смешно, ты уже свое сказл...,а Россия без таких обходилась и дальше обойдется..... в Каинах, она не нуждается.....

Владимир Алтайцев Закрутился сволочь антироссийский Боится гнида, что не дадут ему ездить по стране , сшибая бабло.