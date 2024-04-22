Памятный митинг прошел на Щекутинском рубеже в Наро-Фоминске

Память героев Великой Отечественной войны почтили на Щекутинском рубеже в Наро-Фоминске. Здесь в октябре 1941 года 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы остановила прорыв немецких войск.
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