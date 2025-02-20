Онищенко: в России остро стоит вопрос хирургического лечения ожирения

Это, по его словам, касается и детей Вопрос хирургического лечения ожирения стоит в России остро, такие операции необходимо делать, в том числе и детям, поскольку число молодых людей с лишним весом растет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.