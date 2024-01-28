Гутерриш заявил, что ООН принимает меры после обвинений в адрес БАПОР

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что организация принимает меры после обвинений в адрес некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связях с исламистской организацией ХАМАС.
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