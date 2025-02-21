Поставщик подвел с подарками для новорожденных в Карелии

На данный момент поступили лишь 100 наборов, сообщили в Республиканском перинатальном центре. Согласно условиям контракта, поставщик обязан был предоставить 800 комплектов подарков для новорождённых до 9 февраля.
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