Лекорню заявил об автономии Франции в военных операциях с США

Франция заявила о статусе "свободного" союзника США, участвуя в операциях лишь в своих интересах. Премьер-министр Лекорню отметил исторический отказ Франции входить в коалиции, включая войну в Ираке, отражая независимую политику страны.
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