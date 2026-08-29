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Царьград

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Лекорню заявил об автономии Франции в военных операциях с США

Лекорню заявил об автономии Франции в военных операциях с США

Франция заявила о статусе "свободного" союзника США, участвуя в операциях лишь в своих интересах. Премьер-министр Лекорню отметил исторический отказ Франции входить в коалиции, включая войну в Ираке, отражая независимую политику страны.

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