Лавров указал на попытки англосаксов подтолкнуть Ближний Восток к большой войне

Своими действиями англосаксы ставят Ближний Восток на грань большой войны. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе ежегодной конференции послов ЕС в рамках марафона Российского общества «Знание».