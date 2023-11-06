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Лавров указал на попытки англосаксов подтолкнуть Ближний Восток к большой войне

Своими действиями англосаксы ставят Ближний Восток на грань большой войны. Об этом в понедельник, 6 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе ежегодной конференции послов ЕС в рамках марафона Российского общества «Знание».

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