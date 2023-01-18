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В Москве стали чаще наблюдать лис из-за начавшегося у них брачного периода

В Москве стали чаще наблюдать лис из-за начавшегося у них брачного периода

В Москве фиксируется увеличение количества обращений по поводу лис в городе. Об этом в среду, 18 января, заявил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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