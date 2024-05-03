Joby Aviation завершила программу тестирования предсерийных прототипов летающих таксиЧетыре года назад американская компания Joby Aviation начала тестировать предсерийные прототипы своих летательных аппаратов с возможностью вертикального взлёта и посадки, работающих на электротяге.
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