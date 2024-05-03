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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Joby Aviation завершила программу тестирования предсерийных прототипов летающих ...

Joby Aviation завершила программу тестирования предсерийных прототипов летающих ...

Joby Aviation завершила программу тестирования предсерийных прототипов летающих таксиЧетыре года назад американская компания Joby Aviation начала тестировать предсерийные прототипы своих летательных аппаратов с возможностью вертикального взлёта и посадки, работающих на электротяге.

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