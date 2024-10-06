Kan: США сулят Израилю компенсацию, если он не атакует ряд объектов Ирана

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Израиль может получить от администрации президента США Джо Байдена «компенсационный пакет» в случае, если определенные объекты в Иране не будут подвергнуты атаке.
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