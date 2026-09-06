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Владимирские новости

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Отбой беспилотной опасности во Владимирской области 6 сентября

Отбой беспилотной опасности во Владимирской области 6 сентября

Угроза атаки дронов действовала во Владимирской области около 6,5 часов, с 03:04 до 09:51 утра 6 сентября.

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