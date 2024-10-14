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Царьград

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Глава Минсельхоза Оксана Лут предпочитает пастилу хлебу

Глава Минсельхоза Оксана Лут предпочитает пастилу хлебу

Этот продукт всегда есть у неё дома, а в дальнейшем он может стать известным на весь мир.Оксана Лут, возглавляющая министерство сельского хозяйства России, рассказала, что выбирает для употребления в пищу вместо хлеба пастилу.

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