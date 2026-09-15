Сразу на 5 лет: в Дубае пояснили условия оформления длительной визы для туристов

В ОАЭ можно получить многократную визу без спонсора и приглашающего лица.Иностранным гражданам власти Дубая предоставляют пятилетнюю многократную туристическую визу, дающую право на въезд в ОАЭ без необходимости иметь местного спонсора или приглашающую сторону.