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Царьград

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Сразу на 5 лет: в Дубае пояснили условия оформления длительной визы для туристов

Сразу на 5 лет: в Дубае пояснили условия оформления длительной визы для туристов

В ОАЭ можно получить многократную визу без спонсора и приглашающего лица.Иностранным гражданам власти Дубая предоставляют пятилетнюю многократную туристическую визу, дающую право на въезд в ОАЭ без необходимости иметь местного спонсора или приглашающую сторону.

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