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Анджелина Джоли после Брэда Питта: как изменилась жизнь актрисы спустя годы после громкого развода

Анджелина Джоли после Брэда Питта: как изменилась жизнь актрисы спустя годы после громкого развода

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт казались одной из самых неразлучных пар Голливуда. Их отношения обсуждали годами, за их семьёй следили миллионы, а имя «Бранджелина» стало почти отдельным брендом.

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