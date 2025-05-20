Трамп о беседе с Путиным: «Разговор прошёл очень хорошо» и с надеждой на мир

Президент США положительно оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.В ходе беседы обсуждались возможности мирного урегулирования конфликта на Украине и будущее экономических отношений между Москвой и Вашингтоном, рассказал Трамп.
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