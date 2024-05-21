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Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

Четверо исполнителей теракта в «Крокусе» не обжаловали продление ареста

Обвиняемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не решились обжаловать продление ареста.По данным картотеки суда, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни* и Саидакрами Рачабализода* будут находиться под стражей до 22 августа.

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