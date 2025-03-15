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Царьград

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МВД: мошенники используют схему списания денег за простой звонок

МВД: мошенники используют схему списания денег за простой звонок

Мошенники начали использовать схему обмана, когда за простой звонок списываются деньги.Лишиться своих денег можно просто перезвонив на незнакомый номер.

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