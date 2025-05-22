Новый президент Румынии высказался о перспективах помощи Украине

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил в интервью Financial Times, что Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, несмотря на рекордный дефицит бюджета.
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