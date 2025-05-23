Европарламент вводит пошлины на импорт удобрений из России

Россия за прошлый год экспортировала удобрений на сумму 13 миллиардов долларов, заняв более 22% мирового рынка этого товара, свидетельствуют подсчеты РИА Новости, основанные на данных национальных статистических служб и платформы ООН Comtrade.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии