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  • Егор Горшков
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Европарламент вводит пошлины на импорт удобрений из России

Европарламент вводит пошлины на импорт удобрений из России

Россия за прошлый год экспортировала удобрений на сумму 13 миллиардов долларов, заняв более 22% мирового рынка этого товара, свидетельствуют подсчеты РИА Новости, основанные на данных национальных статистических служб и платформы ООН Comtrade.

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