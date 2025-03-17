FT: зарубежные инвесторы ищут способы вложений в рубль и российские облигации

Курс доллара на межбанке опустился ниже 84 рублей. «Бизнес FM» спросила у финансовых экспертов: согласны ли они с этим прогнозом, пора ли покупать доллар и может ли он опуститься еще ниже? Курс доллара на межбанке опустился ниже 84 рублей впервые с лета прошлого года.