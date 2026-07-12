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Умер сенатор США и доверенное лицо Трампа

Умер сенатор США и доверенное лицо Трампа

На 72 году жизни в ночь на 11 июля в результате «непродолжительной и внезапной болезни» умер сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), сообщает 12 июля его офис в соцсетях.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Опечатка . Не умерла сволочь , а сдохла !
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4 н.