На 72 году жизни в ночь на 11 июля в результате «непродолжительной и внезапной болезни» умер сенатор США Линдси Грэм (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), сообщает 12 июля его офис в соцсетях.
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