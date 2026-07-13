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Британия объявила КСИР террористической организацией

Британия объявила КСИР террористической организацией

Террористической организацией объявили Корпус стражей Исламской революции (КСИР) власти Великобритании, 13 июля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл.

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